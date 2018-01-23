نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكماً بالقتل قصاصاً بحق جان مصري في الرياض، أدين بقتل آخر حرقاً بعد أن سكب عليه مادة البنزين ثم أشعل فيه النار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المقيم المصري طارق سعد محمد المسلمي ألقي القبض عليه لقتله المصري أسامة رجب صابر إبراهيم، وذلك بعد أن سكب عليه مادة البنزين ثم أشعل النار فيه ما أدى لوفاته.
وأسفر التحقيق معه عن توجه الاتهام له بما نسب إليه، وأحيل للمحكمة التي أصدرت بحقه حكما بالقتل قصاصاً، وأيدت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم، ثم صدر أمر سامٍ بتنفيذ ما صدر بحقه شرعاً.وفق “أخبار 24”.