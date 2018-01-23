انتقد إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، قرار إدارة التعليم بالأحساء بفسخ عقد معلم اعتدى على طالب بالضرب والتوبيخ بمدرسة أهلية بالمحافظة.
وقال المغامسي إن “إقدام إدارة التعليم في الأحساء بفسخ عقد المعلم لثبوت صفعه للطالب عقوبة أكبر من الذنب.. ولا ينبغي إرضاء المسؤولين والرأي العام بقطع رزق مسلم بالكلية.. هناك درجات متعددة في العقوبة”.
وكانت إدارة التعليم بالأحساء قد قررت فسخ عقد المعلم وأوصت بعدم صلاحيته للتعليم، بعد ثبوت اعتدائه بالضرب والتوبيخ على طالب داخل الصف.وفق “أخبار 24”.