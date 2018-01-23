أكد وزراء خارجية المملكة ومصر والإمارات والبحرين، تمسكهم بالمطالب الـ13 التي طرحت على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة طبيعية بينها وبين دول المقاطعة.
وكان وزراء خارجية الدول الأربع عقدوا أمس الإثنين اجتماعاً تشاورياً في القاهرة، استعرضوا خلاله الممارسات الاستفزازية لدولة قطر، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، الذي أوضح أن وزراء خارجية الدول الأربع ناقشوا عدداً من القضايا المرتبطة بالأمن العربي، وشددوا على تكاتفهم لمواجهة أي تهديدات للأمن ومصالح دول وشعوب المنطقة، مؤكدين رفضهم لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.وفق “أخبار 24”.