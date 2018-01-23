قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14 / 8 / 1436هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 13 / 3 / 1438 هـ.
ونص التعديل، الذي جاء خلال جلسة المجلس التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم الثلاثاء، على أن يكون وزير الدفاع رئيساً لمجلس أُمناء الصندوق.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أن المجلس وافق على الاستراتيجية الوطنية للمياه، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الصدد.وفق “أخبار 24”.