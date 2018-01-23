أطلق تعليم الخرج ممثلا في مركز التميز المؤسسي قائمة بالمتطلبات الضرورية للمترشحين في جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام 1439/1438 والمطلوب توفيرها من قبل المدارس المترشحة للجائزة بنين وبنات وبيان بأسماء المدارس المترشحة.
وتستهدف هذه الجائزة عدد من الفئات ومنها فئة الإدارة والمدرسة المتميزة،والعمل التطوعي،وذلك لما للجائزة من أثر في الميدان التربوي من خلق التنافس الشريف والتحفيز نحو الإبداع وتهيئة كافة عوامل النجاح للمترشحين للجائزة وتسهيلا عليهم في توفير المتطلبات الضرورية.
وتجدر الإشارة إلى أن مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار وجه دعوة إلى رؤساء ورئيسات الأقسام بإدارة التعليم لتقديم الدعم والمساندة للمدارس المترشحة في توفير المتطلبات الضرورية التي يستكمل بها ملفات المشاركة حسب المتوفر وفق الأنظمة والإجراءات النظامية.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج