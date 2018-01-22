كشفت هيئة الإحصاء عن أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر ديسمبر 2017، حيث تبين انخفاض أسعار 77 سلعة وخدمة وارتفاع 76 سلعة وخدمة، من إجمالي 160 سلعة وخدمة.
ووزَّعت الهيئة السلع والخدمات على خمس مجموعات، وهي (السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، وسلع الخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، والسلع الإنشائية).
1- السلع الغذائية (88 سلعة):
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة انخفاض أسعار 41 سلعة غذائية في المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، فيما ارتفعت أسعار 41 سلعة أخرى، واستقرت أسعار ست سلع عند نفس مستواها.
وكانت المشروبات الغازية هي أكثر السلع ارتفاعاً بنسبة 37%، حيث بدأ تطبيق ضريبة السلع الانتقائية في يونيو 2017 بنسبة 50% على المشروبات الغازية.
والجدول التالي يوضح ترتيب أكثر السلع الغذائية ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016:
والجدول التالي يوضح ترتيب أكثر السلع الغذائية انخفاضاً في الأسعار خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016:
2- السلع غير الغذائية (15 سلعة)
أظهرت بيانات الهيئة ارتفاع أسعار سبع سلع غير غذائية خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، فيما انخفضت أسعار سبع سلع أخرى، واستقر سعر سلعة واحدة عند نفس المستوى.
وكانت “سجائر مالبورو” هي أكثر السلع ارتفاعاً بنسبة 101 %، حيث بدأت المملكة تطبيق ضريبة السلع الانتقائية في يونيو 2016 بنسبة 100 % على منتجات التبغ.
والجدول التالي يوضح ترتيب أكثر السلع غير الغذائية ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016:
والجدول التالي يوضح ترتيب أكثر السلع غير الغذائية انخفاضاً في الأسعار خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2016:
أما بالنسبة لبقية الفئات، فقد كشفت بيانات الهيئة ارتفاع أسعار ثماني خدمات في شهر ديسمبر الماضي مقارنةً بنفس الفترة من العام 2016، فيما انخفضت أسعار خمس خدمات أخرى خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد الأعلاف والحيوانات الحية فقد ارتفع سعر سلعة واحدة وانخفضت أسعار ست سلع أخرى، وتراجعت أسعار 18 سلعة إنشائية وارتفعت أسعار 19 سلعة أخرى.
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