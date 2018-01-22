أعلنت القيادة العامة للتحالف الوطني لدعم الشرعية في اليمن عن فتح منفذ الخضراء الحدودي بـنجران لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لليمن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي لقيادة التحالف العقيد تركي المالكي اليوم (الاثنين) أكد خلاله أن التحالف أمّن 17 ممرا من 6 مواقع لإيصال المساعدات إلى اليمن.
وأضاف أن التحالف يسعى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية وضمان تدفقها، وتعزيز منظومة التفتيش الشاملة لكافة السفن القادمة لموانئ اليمن.
في الشأن ذاته كشف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عن تبرع التحالف بقيادة المملكة، بمبلغ 1.5 مليار دولار للمساعدات في اليمن.
وأوضح أن السعودية والإمارات ستلتزمان بالتكفل بمليار دولار من مبلغ التبرع، فيما توزع الـ500 مليون ريال بين بقية دول التحالف.وفق “أخبار 24”.
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