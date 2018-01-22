بدأت وزارة الخدمة المدنية، اليوم (الاثنين)، مراجعة اللوائح التنفيذية للتوظيف الحكومي التي يعود عمر بعضها إلى 40 و50 سنة مضت.
وأوضح الوزير سليمان الحمدان أن الوزارة تعمل على تحديث وتطوير اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، إضافة إلى إعادة هندسة الإجراءات، وذلك تمهيدا لأتمتتها.
كما أكّد الحمدان سعي الوزارة لتمكين الجهات الحكومية وإعطائها عدة صلاحيات في التوظيف، مع وضع أطر عامة تسمح بمراقبة أدائها، مشيرًا إلى أنه ستتم ملاحظة فرق كبير في الأداء بنهاية العام الجاري.وفق “أخبار 24”.
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