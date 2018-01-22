ناشد أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، المقاولين المعتمدين لتنفيذ مشاريع الطرق في المنطقة أن يكونوا أهلاً لثقة ولي الأمر والمواطنين.
جاء ذلك في معرض حديثه عن استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل – رفحاء، مؤكدا أنه تم اعتماده بإجمالي 90 مليون ريال.
وأضاف الأمير عبدالعزيز أنه سيتم أيضا استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل – المدينة المنورة، مبشرا أهل حائل بالخير.وفق “أخبار 24”.
🔴 فيديو .. أمير حائل: إستكمال الجزء المتبقي من طريق #حائل – #رفحاء تم إعتماده، وبشروا بالخير#حايل وأهل حائل pic.twitter.com/Po4AD8V45Y
— صحيفة سبق حائل (@hail2h) ٢٢ يناير، ٢٠١٨
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