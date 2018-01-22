روى شقيق المعلم عبد الله الشهري الذي وافته المنية بين طلابه بمدرسة قرطبة الابتدائية بالنماص أمس الأحد، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.
وقال أحمد الشهري، وفقا لـ”سبق”، إن شقيقه عبد الله تناول طعام الإفطار مع زملائه وشرع في البدء بحصة الرياضة لطلابه، لكنه شعر بألم في قلبه وسقط على أثره على الأرض ليفارق الحياة في ظل محاولات من حوله لإنعاشه.
وأشار إلى أن شقيقه الذي يعمل في التعليم منذ نحو 27 عاما، يعاني منذ فترة ضعفاً في القلب ومرض السكري، وكان يراجع في المستشفيات في مدن جدة والطائف وخميس مشيط.
وأوضح أن المعلم عبد الله لديه 3 أبناء و4 بنات اثنتان منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة “صم” لكنهما موهوبتان في الرسم، وكان حريصا جدا على رعايتهما، كما أنه كان حريصا جدا على أقاربه ومخلصا في عمله لدرجة كبيرة.
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