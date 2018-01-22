وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى باعتماد دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها ضد الاعتداءات كافة سواء لفظية أو جسدية، داخل بيئة العمل أو خارجها.
وأوضحت الوزارة أن إصدار الدليل جاء بعد ظهور بعض الحوادث المسيئة داخل البيئة التعليمية والتي تعد حالات فردية ولا تمثل المجتمع، لافتة إلى أنه بمثابة خطوة للحد من هذه التجاوزات.
ونشرت مقطعا مصورا يشير إلى أن الدليل يحدد الجهات المسؤولة عن المعالجة سواء في الوزارة أو خارجها، ويضع الخطوات الإجرائية لردع المعتدي وحفظ الحق للمعتدى عليه.وفق “أخبار 24”.
#وزير_التعليم يوجه باعتماد تطبيق إجراءات #حماية_المؤسسات_التعليمية_ومنسوبيها .pic.twitter.com/s3cyPf2r0l
— وزارة التعليم -عام (@moe_gov_sa) ٢٢ يناير، ٢٠١٨
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