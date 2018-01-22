أوضح برنامج حساب المواطن الفرق بين الأهلية والاستحقاق وشروط استيفائهما، وآليات الاعتراض على الأهلية، وتقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق.
وأبان البرنامج أن “الأهلية” تعني استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط الواجب توفرها للتسجيل في البرنامج، فيما يقصد بـ”الاستحقاق” إمكانية المؤهل من الحصول على الدعم.
وقال “حساب المواطن” إنه لاستيفاء شروط الأهلية يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملي بطاقات التنقل.
وأضاف أن من شروط الأهلية أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يبقى بالخارج لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وضرورة توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
وذكر البرنامج أن معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وأشار إلى أنه يتاح للمسجل تقديم الاعتراض على نتيجة أهليته أو أحد التابعين له عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج خلال 3 أشهر من صدور نتيجة الأهلية.
وأوضح أنه في حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه يتاح للمسجل تقديم شكوى على مبلغ دعم الاستحقاق، عبر البوابة الإلكترونية، وذلك على أي دورة إيداع بعد مرور 5 أيام من الإيداع، على أن تكون الشكوى خلال فترة 3 أشهر من الاستحقاق محل الشكوى، وفي حال قبول الشكوى فسيتم تعويض المستفيد عن الشهر محل الشكوى.
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