وثَّقت كاميرات مراقبة يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري، قيام شخص في حالة غير طبيعية بتسلق سور استراحة جنوب الرياض، وسرقة محتوياتها.
وأظهر فيديو للواقعة التي وثَّقتها ثلاث كاميرات مراقبة شخص يبدو في حالة غير طبيعية ينزل من سيارة “نيسان” بطريقة غريبة ويتسلق سور الاستراحة، ثم دخل إلى ساحة الاستراحة ونفذ سرقته، وعاد من الباب الخلفي إلى سيارته.
وقال متداولو الفيديو إن الواقعة حدثت فجر ذلك اليوم في حي بدر جنوب الرياض، وأن اللص سرق أجهزة إلكترونية من الاستراحة، وبعد أن جمع المسروقات نقلها للجهة الثانية كي يتم تحميلها في السيارة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج