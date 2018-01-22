أعلنت وزارة التعليم الجدول الزمني لمتابعة تحديث البيانات وأعمال حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام.
وأوضحت أنه سيتم فتح النظام يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 6 جمادى الأولى، وحتى 6 جمادى الآخر، وذلك لتحديث البيانات، وإدخال رغبات النقل، بالإضافة لتحديث بيانات المدارس من قبل قائديها.
وأضافت أنه ستتم طباعة التقارير التجميعية، والتفصيلية في 13 جمادى الآخرة، فيما سيتم الإعلان عن حركة النقل الخارجي في 17 شعبان، حيث تبدأ فترة الاعتراض الالكتروني على نتيجة حركة النقل، التي تستمر حتى 27 من نفس الشهر.وفق “أخبار 24”.
وأبانت الوزارة أنه سيتم في الثامن من رمضان اعتماد حركة النقل، وتبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم.
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