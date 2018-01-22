ذكر وزير المالية محمد الجدعان أن وزارته ليس لديها معلومات تفصيلية عن أجور الموظفين، مبيناً أن لكل جهاز حكومي نظاما مختلفا خاصا به.
وأشار الجدعان إلى ضرورة أن تعمل وزارة الخدمة المدنية على معالجة أمر المعلومات التفصيلية عن الأجور، مبيناً وفقاً لـ”الرياض” أن “المالية” تصرف سنوياً 450 مليار ريال كرواتب وبدلات لموظفي الدولة.
وقال خلال مخاطبته حفل تدشين منصة “اعتماد الرقمية” أمس الأحد، إن استراتيجية الوزارة تهدف لجعل اقتصاد المملكة من بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030.
وأضاف أن الاستراتيجية تقوم على 5 ركائز أساسية تتمثل في تطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً.
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