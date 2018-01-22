تفاعلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مع مناشدة الفنان عبد الله السدحان باسم أهالي شقراء إلى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، لتفعيل دور لجنة تنمية السياحة بالمحافظة.
وردت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، على تغريدة السدحان برفع اقتراحاته للإدارة المختصة للبت فيها.
وكان السدحان أوضح في مناشدته أن اللجنة المكونة من 20 عضواً من المحافظة والبلدية وغيرها، لم تنفذ أي شيء مما وعدت به، مضيفاً أنها جمعت تبرعات منذ سنتين ولم تنظم أي شيء، وقال: “صار المشروع سواليف”.
ونشر على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو لساحة تراثية في شقراء تحمل اسم “سوق حليوة التراثي”، وأظهر المقطع المحال التجارية بالسوق مقفلة، والموقع خالٍ من التجار والرواد.
وعلَّق السدحان على المقطع بقوله: “أمَا كان بالإمكان بما تم جمعه من تبرعات استغلال هذه الساحة والتي تسمى حليوة بمقاهٍ مفتوحة، أما كان بالإمكان استغلال هذه المحلات بدلاً من أبواب مقفلة علمت أبوابها بأسماء ملاكها بمحلات تجارية مستديمة ولا مهنا بصيرة”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج