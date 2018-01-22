أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه لن يتم إلزام موظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي، أو العكس، مبيناً أن الخيار سيبقى للموظف.
وقال الربيعة في رسالة إلكترونية لمنسوبي الوزارة إن الوزارة تعمل حالياً على برنامج التحول المؤسسي وفق خطة متدرجة بهدف تحويل الإدارات والمديريات التي تقدم الرعاية الصحية إلى شركات مملوكة للدولة، مبيناً أن هذا التحول سيوفر بيئة عمل محفزة، ويتيح فرصا عادلة للارتقاء الوظيفي والتطوير.
وأشار الوزير إلى أنه يجري حالياً العمل على التطبيق التجريبي لنموذج الرعاية الصحية الجديد في 4 تجمعات في المنطقة الشرقية، وسيتم تطبيقه في عدة مناطق قريباً، لافتاً إلى أن هذه التجمعات ستشكل نواة الشركات المملوكة للدولة، التي ستتولى إدارة تطبيق النموذج.وفق “أخبار 24”.
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