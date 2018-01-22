روى المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان الغامدي، تفاصيل جديدة حول الحادث المروع لانقلاب مركبة تقل عددا من العمالة التابعة لإحدى الشركات الوطنية بعقبة حزنه في بلجرشي، الذي لقي خلاله ثمانية أشخاص مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون.
ووصف الغامدي الحادث بالمؤلم والمؤسف، لافتا إلى أن كافة الجهات المعنية ذات العلاقة تضافرت جهودها لإنقاذ وإخلاء الضحايا.
وأوضح أنه فور تلقيهم بلاغا بالحادث، تم مباشرته وإخراج المحتجزين والمصابين والمتوفين، لافتا إلى أنه كان يوجد أربع حالات محتجزة داخل الباب تم التعامل معها من قبل الفرق الميدانية الأرضية وإخراجهم.
وقال إنه بعد ذلك تمت عملية الفرز الطبي والإسعافات الأولية بموقع الحادث، ثم نقل جميع الحالات عبر الهلال الأحمر، وكذلك الشؤون الصحية والدفاع المدني والجمعيات الخيرية بالمنطقة إلى مستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي.
وحول مسببات الحادث، أكد أن ما أتيح إليهم من معلومات يشير إلى وجود مشكلة في “الفرامل”، لافتا إلى أنه ما كان أمام السائق إلا أن اصطدم بالحافلة بجانب الطريق، وأنها لو خرجت عن الطريق لكان الحادث أكثر إيلاما.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن عوامل السلامة متوفرة بالطريق، حيث إن طريق عقبة حزنة من الطرق الرئيسية بالمنطقة.
المتحدث باسم الدفاع المدني بالباحة يتحدث لـ #برنامج_ياهلا عن تفاصيل الحادث المروري المؤلم بـ#عقبة_حزنة في #بلجرشي pic.twitter.com/Gco0GM3g5j
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢١ يناير، ٢٠١٨
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