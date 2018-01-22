نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين في الدمام بالمنطقة الشرقية حكم القتل تعزيراً بحق اثنين من المواطنين، أدينا بتهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر وكمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن زكريا بن سعيد بن سعيد آل فريج، وحسين بن أحمد بن حمزة الهويشل، ألقي القبض عليهما، أثناء تهريبهما كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر، وكمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأضافت أن التحقيق مع المذكورين أسفر عن توجيه الاتهام لهما بما نسب إليهما، وأحيلا للمحكمة التي أصدرت بحقهما حكم القتل تعزيراً، وأيدت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم، وصدر أمر ملكي بتفيذ ما صدر بحقهما شرعاً.وفق “أخبار 24”.
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