غامر مبتعث سعودي في مدينة ملبورن الأسترالية بحياته، وقفز في نهر الدوكلاند لإنقاذ حياة شخص من الغرق، حيث دخل المستشفى على أثر ذلك قبل أن يخرج لاحقاً بصحة جيدة، وذلك أمس الأحد.
وروى الطالب أحمد المحيميد في اتصال مع السفارة السعودية بأستراليا تفاصيل الحادثة، مبيناً أنه كان في نزهة مع أصدقائه حول نهر الدوكلاند في مدينة ملبورن، وفي نحو الساعة التاسعة مساءً سمع صوتاً يطلب المساعدة، وعند ذهابه لمصدر الصوت وجد شخصاً في وسط النهر يطلب النجدة.
وأضاف المحيميد أنه سارع بالقفز في النهر والسباحة باتجاه ذلك الشخص لإنقاذه من الغرق، بالرغم من وجود أسماك قرش في المنطقة، وقام بسحب الشخص لبر الأمان.
بدوره، قام القائم بأعمال السفارة بالاتصال بالطالب المحيميد للاطمئنان على صحته وتلمّس احتياجاته وشكره على عمله البطولي، المتمثل في إنقاذ نفس من الموت المحقق، كما قام وفد من الملحقية الثقافية بزيارة الطالب والاطمئنان عليه.وفق “أخبار 24”.
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