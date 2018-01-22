تمكن الشاب علي الياسين من ابتكار منتج جديد يعيد الاستفادة من فوائض التمور المقدرة بمئات الأطنان بعد تحويلها إلى بودرة سكر طبيعي، في خطوة اقتصادية وصحية غير مسبوقة.
وأوضح الياسين، أن الفكرة بدأت من العام الماضي بعد نهاية مهرجان التمور المصنعة بالأحساء، وملاحظته وجود كمية كبيرة من التمور تتعرض للتلف نتيجة للوفرة، وفكر في استثمارها في الصناعات، وتحويلها إلى سكر، وبالفعل أقام مصنعا صغيرا بالتعاون مع شباب آخرين.
ولفت إلى أن بودرة التمور تعد بديلا طبيعيا للسكر المكرر، ولا سيما أن تحويل التمر إلى بودرة، يتم سريعاً، فالتمر أسرع في التكسير، ودون شوائب كثيرة، مشيرا إلى قيامهم بعمليات تكرير على ثلاثة أنواع من التمر في المرحلة الأولى هي تمر الرزيز، والشيشي، وتمر الخلاص، وتم عرضها على أكثر من شركة خارج المملكة ولاقت إقبالاً جيداً من قبل الشركات.
ويراهن الياسين على أن تتحول الأحساء لأكبر مصدر لهذا المنتج في السنوات المقبلة، موضحا أنهم تمكنوا حاليا من إنتاج نحو 500 كيلو ويرغبون في الوصول إلى 2 طن وأكثر.
وفق “أخبار 24”.
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