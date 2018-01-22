تماثل للشفاء رجل الدفاع المدني مشعل العنزي، صاحب الموقف البطولي لإنقاذ أم وأطفالها من حريق التهم منزلهم بحائل، حيث غادر المستشفى وظهر في لقاء تلفزيوني من داخل منزله وبين أفراد أسرته.
وعبر العنزي، خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية” أمس الأحد، عن شكره لوزير الداخلية الذي وجه بنقله من مستشفى حائل إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض، كما وجه شكره لأمير حائل ولمدير عام الدفاع المدني لمتابعتهم حالته والاتصال بوالده باستمرار للاطمئنان على صحته.
من جانبهم، عبر أفراد أسرة العنزي عن اعتزازهم بمشعل وموقفه البطولي لإنقاذ عدد من أبناء الوطن من الحريق الذي التهم منزلهم، مؤكدين أنه أدى واجبه تجاه وطنه ومليكه على الوجه الأمثل.
وكشفوا أنهم تلقوا خبر تعرضه لاختناق جرَّاء الحريق من أحد زملائه بالدفاع المدني بحائل، ولدى وصولهم وجدوا أنه في غيبوبة، ومن ثم نُقل إلى مستشفى حائل، قبل أن يصدر توجيه وزير الداخلية بنقله إلى مستشفى قوى الأمن.وفق “أخبار 24”.
#برنامج _ياهلا يلتقي رجل الدفاع المدني البطل #مشعل_العنزي بعد تماثله للشفاء.. وهذا ما قاله لـ#روتانا_خليجية pic.twitter.com/VgCbJmTCgf
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢١ يناير، ٢٠١٨
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