تعلن لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية باليمامة بالتعاون مع شباب الخرج التطوعي عن فتح باب التسجيل لملتقى التطوع الثاني والذي سيقام في الحديثي مول من الفترة 14/5/1439 هـ ولمدة ثلاثة أيام والذي يهدف إلى إبراز الفرق التطوعية بالمحافظة ودعم المبادرات والفرق التطوعية ونشر ثقافة العمل التطوعي ، على أن تكون الفرق التطوعية ضمن محافظة الخرج وأن تلتزم بإتفاقية المشاركة، وكذلك الإلتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية في الملبس والمظهر وبتواقيت المشاركة والتي يحق للفرق التطوعية فيها بتقديم فكرة تطوعية في الملتقى بعد التنسيق مع اللجنة .ويكون التسجيل عبر وسائل التواصل لفريق شباب الخرج الخرج التطوعي ، واتس : 0534907404 التويتر : alkharjshbab والاستقرام : alkharjshbab ، وآخر موعد للتسجيل يوم الاثنين 12/05/1439 هـ .
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ملتقى التطوع الثاني يعلن فتح التسجيل للفرق التطوعية بمحافظة الخرج
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