كافأ مجلس إدارة نادي القادسية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمبلغ 20 ألف ريال لكل لاعب، بعد الفوز على الهلال في مباراة أمس السبت، التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
كان القادسية قد أقصى الهلال من البطولة التي حمل لقبها العام الماضي، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، سجله محترف الفريق اللاعب البرازيلي بسمارك فيريرا في الدقيقة 55 من المباراة.
يُذكر أنه بالفوز في مباراة أمس، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة الخبر، سيلاقي القادسية فريق الفيصلي في مباريات دور الثمانية من البطولة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج