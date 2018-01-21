قالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إن حادثا وقع مساء اليوم (الأحد) لإحدى قاطراتها بين محافظة الخرج ومركز حرض، ما أدى لتسجيل حالة وفاة واحدة.
وأوضحت أنه عند حوالي الساعة السادسة مساء تجاوزت شاحنة الخط الحديدي بين الحرض والخرج، ما أدى لاصطدامها بقاطرة أعمال إنشائية.
وبيّنت أن الجهات المختصة باشرت الحادثة في حينها، حيث نتج عنها وفاة قائد الشاحنة، مقدمةً تعزيتها لذويه، ومؤكدةً على أهمية احترام الخط الحديدي حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج