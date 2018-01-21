لقي شخص مصرعه في حي المعيصم بالعاصمة المقدسة، اليوم الأحد، إثر تعرضه للدهس تحت عجلات شاحنة متوقفة، بعد تحركها فجأة بسبب عدم الالتزام بوسائل السلامة من قبل قائدها.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، أن بلاغا ورد إلى مركز عمليات “911” يفيد بتعرض شخص للدهس تحت عجلات شاحنة في حي المعيصم.
وأضاف أن شرطة العاصمة المقدسة باشرت الحادث، حيث تبين أن عدم الالتزام بوسائل السلامة وتأمين وقوف رأس شاحنة بلا سائق تسبب في تحركها، ودهس شخص، ما أدى إلى وفاته.وفق “أخبار 24”.
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