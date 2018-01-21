أعد موقع “سي إن إن بالعربية” تقريراً مصوراً حول مراحل إنشاء “برج جدة” الذي سيكون أطول مبنى في العالم بارتفاع يصل إلى كيلومتر.
وأوضح التقرير أن “برج جدة” الذي يتم تشييده في الضاحية الشمالية لمحافظة جدة، سيكون مركزاً لمنطقة متعددة الاستخدامات، وجديدة بالكامل في المدينة، وهو مصمم لجذب السياحة والأعمال.
واستعرض التقرير تفاصيل مختلفة للبرج، مشيراً إلى أنه يتكون من 252 طابقاً، وتتجاوز تكلفته المليار و400 مليون دولار
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية “مقاول البناء”، منيب حمود، إن هذا البرج والمشاريع التي ستقام حوله ستغير من واقع المدينة.
وفق “أخبار 24”.
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