أدت جموع حاشدة عصر اليوم (الأحد) صلاة الجنازة على الداعية الراحل عبدالعزيز التويجري، الذي اغتيل في غينيا قبل أيام.
وشارك مسؤولون ومشايخ ومواطنون في الصلاة على الفقيد بعد صلاة العصر، في جامع الراجحي شرق الرياض، قبل أن يشيعوه ليُدفن في مقبرة النسيم.
وكان الداعية عبدالعزيز التويجري، قد قُتل الثلاثاء الماضي، بعدما فتح مسلحون النار عليه بقرية كانتيبالاندوغو شرقي غينيا.
قبل أيام لم يكن يعرفه أحد، واليوم جموع غفيرة أتت للصلاة عليه عصر هذا اليوم، صدق الإمام أحمد حين قال: موعدنا يوم الجنائز. وفق “أخبار 24”.
#عبدالعزيز_التويجيري
#استشهاد_الشيخ_عبدالعزيز_التويجري pic.twitter.com/QDcHFniZuJ
— مجاهد البهدل (@aborafee64) ٢١ يناير، ٢٠١٨
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