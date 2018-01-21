وجّه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الجهات الأمنية في المنطقة بالتحقيق في مقاطع الفيديو التي أظهرت مخالفات في درة العروس.
وأوضحت الإمارة في بيان لها اليوم الأحد أن أمير مكة وجّه شرطة المنطقة بالتحقيق في مقاطع الفيديو المخالفة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في درة العروس ومحاسبة المتسببين في ذلك.
وجاء توجيه الأمير خالد الفيصل عقب تداول مقاطع فيديو لمواطن وثق فيها تصرفات لا أخلاقية من جانب مجموعة من الشباب تجاه عدة فتيات في المنتجع.وفق “أخبار 24”.
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