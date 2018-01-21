دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي سيقام بمدينة الرياض في شهر فبراير المقبل.
جاء ذلك في رسالة خطية قام بتسليمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ خلال استقبال جلالة ملك مملكة البحرين له في المنامة اليوم.
وأعرب الملك حمد بن عيسى عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين وما يشهده التعاون والتنسيق الأخوي المشترك بينهما من تطور مستمر على المستويات كافة.
وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية في تنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الرائد على المستويين الإقليمي والعالمي، وما يجسده من عمق حضاري وتاريخي للتراث السعودي الشعبي الأصيل ضمن منظومة ثقافية وسياحية متكاملة.وفق “أخبار 24”.
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