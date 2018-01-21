أوضحت الهيئة العامة للترفيه حقيقة المقاطع المصورة التي تم تداولها بشأن “مهرجان شارع النور”، نافيةً حدوث أي أحداث جانبية أو اقتحامات لموقع الفعاليات التي أُقيمت بمنتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل في الفترة من 18 إلى 20 يناير 2018.
وأبانت الهيئة أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، هو عبارة عن تجمع لمجموعة من الأفراد رفضوا الخروج من موقع الفعالية عقب انتهائها من المسارات التي أعدَّها فريق التنظيم لذلك، وتوجهوا إلى الجبل الموجود في المتنزه.
وأشارت إلى أن مقاطع الفيديو والصور المتداولة تم تسجيلها مساء الجمعة الماضية وجاءت في لحظة خروج الزوار من الفعالية.
وأكدت الهيئة عدم تسجيلها لأية أعمال أو أحداث جانبية تعكر صفو الفعالية طيلة فترة إقامتها، كما أن الفعالية واصلت عروضها في اليوم التالي، وسط حضور لافت سادته أجواء من الفرح والاستمتاع بكافة العروض.
وكان بعض رواد مواقع التواصل تداولوا مقاطع مصورة وزعموا أنها لشبان قاموا باقتحام مقر الفعالية وطردوا الحاضرين والفرق الغنائية التي كانت تحيي الحفل، وهو ما نفته الهيئة.وفق “أخبار 24”.
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