شهد طريق المدينة المنورة – القصيم بالقرب من عقلة القصور حادثة مرورية مروّعة، توفي على إثرها 4 أشخاص (3 سعوديين وهندي) وأصيب آخرون، فيما ترك شخص الضحايا ينزفون للقيام بتصوير الواقعة، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تعود تفاصيل الواقعة، وفقا لـ”سبق”، إلى فجر الخميس، حيث كان 7 مواطنين في ريعان الشباب بينهم صلة قرابة داخل مركبة بعد أدائهم العمرة، واصطدمت سيارتهم بمركبة يقودها وافد هندي من الخلف، ونتج عن ذلك وفاة ثلاثة شبان والوافد الهندي.
وفوجئ رواد مواقع التواصل بقيام أحد الوافدين، يبدو من لهجته أنه عربي، بتوثيق الحادثة، ونشرها على مواقع التواصل، ويظهر فيها الشباب ملطخين بالدماء وبُترت أعضاء بعضهم، فيما الشخص يقوم بالتصوير ومحاولة تلقينهم الشهادة، دون محاولة لإنقاذ الضحايا أو إسعافهم.
وفور انتشار الفيديو طالب رواد مواقع التواصل بمحاسبة الشخص الذي قام بالتصوير، لانتهاكه حرمة الميت، وقيامه بأمر غير إنساني، وعدم مراعاته مشاعر ذوي المتوفين، ودشّنوا وسما بعنوان “محاكمة مصور حادث المدينة”.
وفي السياق نفسه، قالت شرطة المدينة في بيان لها إنها لم تباشر الحادث المعني المتداول، مؤكدة أنه وقع خارج حدودها.
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