تنطلق صباح يوم الثلاثاء 06/05/1439هـ الموافق 23/01/2018م انتخابات الغرفة التجارية والصناعية بالخرج في دورتها الرابعة والتي تستمر من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 06:00 مساءاً ، بمقر قاعة الفرسان للاحتفالات .
وطالبت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة الخرج المنتسبين بأهمية احضار بطاقة الانتساب وبطاقة الدعوة وصورة من السجل التجاري وكذلك البطاقة الشخصية ، وان الانتخاب حق شخصي يمارسه الناخب بنفسه ، ولا يحق للناخب ان ينيب غيره ، كما لا يحق للناخب اكثر من صوت واحد وان تعددت مؤسساته وفروعها ، وبالنسبة للشركات ينوب عنها مديرها او رئيس مجلس اداراتها او العضو المنتدب بها او احد اعضاء مجلس الادارة شريطة تقديمه تفويضا مصدقا عليه من الغرفة التجارية واحضار صورة من السجل التجاري .
يذكر ان انتخابات غرفة الخرج تشهد منافسة كبيرة من المرشحين وتشير التوقعات الى ان مجموعة التجديد والخبرة اعدت برنامجا متكاملا لإدارة الغرفة في حالة فوزها في الترشيح وتضم هذه المجموعة من فئة التجار هم د. سليمان بن صالح الطفيل وخالد عايض الدوسري وسلطان بن مضحي القريني و م. صالح بن عبدالعزيز الشايع و م. عبدالعزيز بن ربيع الخواجي وحمد بن عبدالله الكنهل وعبدالعزيز بن قطين العتيبي و م. محمد بن إبراهيم العييناء ومحمد بن عبدالله العتيبي ومنير بن سفر المطيري وناصر بن حبابي الدوسري وسيدة أعمال وحيدة أشواق بن عبدالله عالم ، أما فئة الصناع مرشح وحيد مشعل بن صالح الجعيدي .
ويبلغ عدد المنتسبين في غرفة الخرج أكثر من ثمانية عشر الف منتسب والذين يحق لهم التصويت نحو اكثر من 6000 منتسب .
وقد سعت الغرفة التجارية بالخرج الى تقديم العديد من الخدمات للمنتسبين وخاصة صغار المستثمرين ، وجاء سعي الغرفة من اجل تعزيز قطاع المال والاعمال بمحافظة الخرج وفروعها التي تشهد نمواً تجاريا وصناعياً يتواكب مع التوجهات الاقتصادية للمملكة في رؤية2030، كما يبذل أمين عام الغرفة المهندس منصور بن حمود العماج وفريق إدارته جهوداً كبيرة في دعم صغار المنتسبين الذين يشكلون 60% من عدد المنشآت بالمحافظة ، كما أن تنوع الخدمات التي تقدمها الغرفة ساهم على نشأة قطاع كبير من الأعمال في شتى المجالات كالصناعة والتجارة والزراعة كما تعتبر غرفة الخرج رائدة في نهجها الاداري عبر إعطاء الفرصة للقطاعات الاخرى لتعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال بالمحافظة .
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