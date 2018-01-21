باشرت أربع جهات حكومية التحقيق في واقعة سقوط بلاطة عرضية بأحد الجسور الخرسانية (تحت الإنشاء)، أثناء تركيبها على قطار شحن خلال مروره على الخط الحديدي رقم 2 عند الكيلو 37 لرحلة مجدولة من الرياض إلى الدمام أمس السبت.
وأوضحت مصادر وفقا لـ”الوطن”، أن فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والدفاع المدني في المنطقة الشرقية، وشرطة المنطقة الشرقية، تسعى لكشف ملابسات الحادث، مشيرةً إلى أن الأعمال جارية في الموقع لإزاحة عربات القطار من الخط الحديدي لفتح الطريق أمام حركة البضائع والركاب.
وكانت البلاطة الخرسانية قد سقطت على كابينة القيادة ما أسفر عن إصابة أحد قائدي القطار بإصابة في يده، نتيجة علوقها بجزء حديدي في كابينة القيادة، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه، فيما كانت إصابة السائق الآخر طفيفة.
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