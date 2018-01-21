حذف مدير المنتخب السعودي لكرة القدم ماجد عبدالله، تغريدة بعد ساعات من نشرها عبر حسابه بـموقع “تويتر”، تضمنت صورة لأحد أهدافه في شباك فريق الهلال.
وأقدم لاعب النصر السابق على تلك الخطوة بعدما تسببت التغريدة في حدوث مهاترات ومشادات بين متابعيه.
يشار إلى أن ماجد عبدالله قد نشر أمس السبت، صورة لهدف أحرزه في شباك الهلال مُرفقاً بها سؤالاً لمتابعیه عن نتیجة هذه المباراة وموعد إقامتها، قبل أن يضطر إلى حذفها.وفق “أخبار 24”.
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