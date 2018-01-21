أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، أن مصلحة المنتخب السعودي فوق كل اعتبار.
وقال “آل الشيخ”، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار … خطوة ونقلة نوعية لرياضة الوطن”.
كان المنتخب السعودي لكرة القدم، أمس السبت، أعلن بدء معسكره الإعدادي ضمن المرحلة الأولى من برنامج الاستعداد لبطولة كأس العالم المقبلة في روسيا اليوم الأحد بالرياض.وفق “عاجل”.
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