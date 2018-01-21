أكد سلمان المالك رئيس نادي النصر، أنه سيتم الاعلان عن ضم لاعب ثالث خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أنه خلال الـ48 ساعة سوف يسمع الجمهور النصراوي أخبارًا سارة للغاية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتسديد جميع رواتب العاملين خلال الأسبوع الحالي.
وقال المالك:” المستوى لم يكن بقدر الطموح والنتيجة هي الأهم في مباريات الكأس، دائماً الأندية التي تأتي من درجات أقل من الممتاز تكون مواجهاتها صعبة”.
وأضاف:”المستوى الفني في النصر يحتاج لإعادة نظر ولا يمكن أن أعاتب اللاعبين بعد الفوز خصوصاً أنهم يمرون بضغوط الإصابات قضاء وقدر ولكن يجب أن نناقشها مع الجهاز الطبي”.
وتابع:”كل الأندية تحترم ميثاق الشرف ولا يمكن للهلال أن يتجاوز هذا الميثاق وكل رؤساء الأندية السعودية مقتنعين أن هذا الميثاق يخدم الكرة السعودية مستقبلاً”.
وواصل:”الأسبوع القادم سيسمع الجمهور النصراوي أخباراً مفرحة فيما يخص تجديد العقود، وعمر هوساوي لديه رغبة بالبقاء في نادي النصر ومن يريدنا نحن نريده”.
وزاد:”لا يوجد خطر على نادي النصر فيما يخص القضايا وأطمئن الجماهير هناك أكثر من صفقة على وشك الانتهاء منها وأثق أنها ستسعد الجماهير”.وفق “أخبار 24”.
وأتم:” أشكر كل الجمهور المشارك في مبادرة إدعم ناديك والأهم هو الدعم وليس منافسة الهلال جمهور الشمس سيكون نجم الموسم”.
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