شنّت جماهير الهلال، هجومًا ضاريًا على لاعبي الهلال عقب خسارتهم مساء اليوم أمام القادسية وخروج الفريق من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وخسر الهلال أمام القادسية بهدف دون رد في مباراة دور الـ16 سجله المحترف “بيسمارك” ليخرج حامل اللقب من البطولة.
واعتبر الهلاليون الإبقاء على المهاجم الفنزويلي “ريفاس” بمثابة الكارثة، مطالبين بتغييره وسرعة التعاقد مع بديل.
وأبدى الهلاليون غضبهم من تأخر الإدارة حتى الآن في الإعلان عن اللاعبين الأجانب المرشحين للانضمام في الميركاتو الشتوي الحالي.
إلى ذلك طالب عدد من الجماهير باستعادة مدرب الفريق السابق “كوزمين” بدلًا من الأرجنتيني الحالي “رامون دياز”.وفق “سبق”.
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