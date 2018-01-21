دعا محمد نور، نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد المعتزل جماهير النادي إلى المشاركة في حملة “ادعم ناديك”.
ووجه نور عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم السبت التهنئة إلى جماهير النادي وإدارته ولاعبيه على التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوز الفريق على الاتفاق أمس الجمعة.
وكتب النجم المعتزل مخاطبًا الجماهير: “مبروك الفوز والتأهل، وتجلت روعتكم لدوركم الكبير في تحقيق الانتصار الثمين والإضافة الجمالية لمدرج الذهب العريق.. هذا وقتكم لدعم ناديكم في حملة “ادعم ناديك”.. فأنتم الأول دائمًا”.
وحقق الاتحاد الفوز بنتيجة 2-1 في مباراة الأمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الحضور الجماهيري في المباراة هو الأعلى جماهيريًا للموسم الجاري في مختلف المسابقات المحلية ووصل إلى 44 ألفًا و10 مشجعين.
ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في قائمة الأندية التي تتلقى دعمًا من خلال حملة “ادعم ناديك”، ووصل عدد مشتركيه اليوم السبت إلى 30 ألفًا و42 مشتركًا.
“ادعم ناديك” هي حملة يقدم من خلالها المشجعين دعمًا ماليًا يساعد الأندية على التعاقد مع لاعبين جدد ودفع رواتب الحاليين، بجانب تطوير أوضاع هذه الأندية بشكل عام.وفق “عاجل”.
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