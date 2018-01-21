ألزمت محكمة التنفيذ بجدة إحدى الشركات السعودية بسداد أكثر من 280 مليون ريال لشركتين يابانيتين، عبارة عن حقوق تعاقدية.
وكانت هيئة تحكيم دولية لجأت إليها الشركات الثلاث قد أصدرت حكمين في القضيتين اللتين رفعتهما الشركتان اليابانيتان ضد الشركة السعودية.
وأودعت الشركة السعودية المبالغ المحكوم بها في حساب محكمة التنفيذ في وقت سابق، وتقدمت بدعوى منازعة تنفيذ، وقدمت دفوعاتها، غير أن المحكمة أصدرت قرارها بنفاذ الحكمين وبتأييد من محكمة الاستئناف، وأمرت بصرف هذه المبالغ للشركتين اليابانيتين.
يذكر أن محكمة التنفيذ قد أصدرت قبل نحو أسبوع حكماً بحبس مواطن صاحب مؤسسة لرفضه سداد 2.5 مليون ريال لصالح إحدى الشركات الصينية أقرتها المحكمة الدولية الاقتصادية بالصين.وفق “أخبار 24”.
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