وجَّه الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بتقديم كافة الخدمات العلاجية لمصابي الحادث، الذي وقع في عقبة حزنه بمحافظة بلجرشي أمس السبت وراح ضحيته 8 أشخاص.
وصرح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر الغامدي أن أمير المنطقة يتابع الحادث منذ وقوعه، كما قدم تعازيه لأسر المتوفين.
وأضاف أن التقارير الأولية تشير إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة التي أدت إلى انحراف الباص عن مساره ووقوعه.
يذكر أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 7 آخرون بعد سقوط ميكروباص في عقبة حزنه بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة.وفق “أخبار 24”.
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