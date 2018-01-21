توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن هذه الحالة ستستمر أيضاً على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية خاصة الأجزاء الشرقية منها، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما فيها الأجزاء الساحلية.
وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية من المملكة.
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