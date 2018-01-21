يناقش مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة 3 مواضيع قُدمت ضمن مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من أعضاء شورى سابقين؛ تهدف لتعزيز القضاء الطبي، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة بين الطبيب والمريض.
وكشفت مصادر، وفقاً لـ “المدينة”، أن المقترح تضمن في إحدى مواده حظر إنهاء حياة المريض لأي سبب حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب وليه بما يعرف بـ “الموت الرحيم”، كما أكد في مادة أخرى عدم جواز قطع نسل المرأة إلا بتقرير لجنة طبية متخصصة لا تقل عن 3 أطباء تثبت خطر الحمل أو الولادة على حياة الأم، واشترطت الحصول على موافقة زوجها كتابياً.
وأضافت المصادر أن المقترح تضمن أيضاً حظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري وأي أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض، ومنع إجراء تقنية مساعدة للمرأة على الإنجاب، ومنع زرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية بينهما وموافقتهما بالمستندات اللازمة.
وأوضحت أن المقترح نص على معاقبة مَن يخالف حظر “الموت الرحيم” والاستنساخ البشري بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، فيما يعاقب مَن يخالف مادة حظر قطع النسل بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح نص على عدم جواز تنظيم النسل إلا بموافقة الطبيب وعدم إجراء عملية إجهاض إلا إن كان الحمل خطراً على حياة الحامل، أو في حال ثبوت تشوه للجنين، على أن يتم الإجهاض بإشراف طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، ويعاقب المخالف بالسجن سنتين وغرامة 20 ألفاً كحد أقصى.
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