كشفت مصادر عن تفاصيل النظام الجديد لاستقبال العاملات المنزليات وإيوائهن، بعد نقل المهمة من المديرية العامة للجوازات إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عاجل”، أن وزارة العمل ستقوم باستقبال وإيواء العاملات من جوازات المنافذ بالمطارات، والبداية ستكون من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، على أن يبدأ التنفيذ ببقية المطارات خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأشارت إلى أن هيئة الطيران المدني ممثلة بإدارة مطار الملك خالد ستقوم بتسليم أماكن استقبال وإيواء العاملات القادمات إلى المملكة كمرحلة انتقالية، وتكون تلك الأماكن مخصصة لانتظار العاملات فيها لساعات محددة، على ألا يتجاوز استيعاب المنطقة 30 عاملة، حتى نقلهن إلى منطقة إيواء تحددها وزارة العمل لمدة سنة ونصف من تاريخ استلام المهمة، سواء داخل المطار أو خارجه.
وأضافت المصادر أن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لاستلام البرنامج الخاص بالقادمات للعمل والأجهزة الخاصة به، وتفويض المشغلين المراد تفويضهم للعمل على هذا النظام، وأيضاً المراد تفويضهم عبر نظام “أبشر”.
يذكر أن قرار نقل مهمة استقبال العاملات المنزليات من منافذ المطارات من المديرية العامة للجوازات إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جاء بعد عدة اجتماعات بحضور مندوبين من كلا الجهتين، بالإضافة إلى مندوبين من هيئة الطيران المدني ومطار الملك خالد الدولي.
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