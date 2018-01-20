لقي 8 أشخاص من العمالة الوافدة مصرعهم وأصيب 7 آخرون في سقوط سيارة ميكروباص عقب انحرافها عن المسار وانقلابها في عقبة حزنة بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.
وأوضح متحدث الهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني أن هناك 8 وفيات في الحادث الذي وقع أثناء نزول الميكروباص من طريق عقبة حزنة، وتم توجيه 5 فرق لمباشرة الحادث، وتبين وفاة 7 حالات مباشرة في الموقع، وإصابة 8 آخرين، توفي أحدهم لاحقا أثناء نقله للمستشفى، كما نقل المصابون إلى مستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي.
كما أفاد متحدث الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان الغامدي، أن ٦ فرق من الإنقاذ والإسعاف والإطفاء من إدارة بلجرشي ومركز الشطيبة وإدارة المخواة، باشرت الحادث، حيث تم إخراج ٤ حالات محتجزة داخل الباص، وسُلم الحادث للمرور لمتابعة الحالات بحكم الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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