تدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتباشر حالة عامل معرض لظروف قاسية بسبب إهمال الشركة المشغلة له توفير مسكن خاص يقيه من البرد والظروف المناخية.
وقالت الوزارة اليوم (السبت) إن فرعها في العاصمة الرياض ألزم منشأة مقاولات بتأمين مسكن ملائم يحفظ عاملها من البرد.
وأوضحت الوزارة أنها تدخلت لتحرير مخالفة بحق المنشأة المعنية، التي أجبرت عاملها على المرابطة أمام المعدات دون توفير مسكن خاص به.وفق “أخبار 24”.
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