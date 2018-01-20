أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (السبت) قرارا يقضي بالسماح بمشاركة اللاعب مع فريقين مختلفين في نفس النسخة من كأس خادم الحرمين الشريفين حال انتقاله.
وقال الاتحاد إنه ألغى الفقرة الرابعة من شروط وتعليمات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ما يسمح للاعب الذي لعب مع أحد الفرق في المسابقة ثم انتقل لآخر في الانتقالات الشتوية أن يلعب في المسابقة مع فريقه الجديد.
وأوضح الاتحاد أن ذلك يأتي لإتاحة الفرصة للاعبين للاستمرار في المشاركة بما ينعكس على قوة المسابقة واستعدادات المنتخب الوطني.وفق “أخبار 24”.
التعليقات 1
عدنان
20/01/2018 في 10:52 م[3] رابط التعليق
هذا كله من اجل عيون النصر النادي المدلل
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