وثق مواطن عبر مقطع فيديو فللا جاهزة مازالت في طور البناء في المدينة المنورة، تعاني من سوء التشييد والتلاعب، فاتحا بذلك النقاش من جديد حول آلية مراقبة عملية بناء الفلل التي تباع جاهزة.
وظهر المواطن وهو يصور فلة في أحد المشاريع السكنية بالمدينة، حيث يعتريها كثير من التخلخل والتلاعب في تشييدها وتمديد مواصيرها المختلة وتخطيطها المكركب، لدرجة وجود حواف فارغة في الجدران وثلمة مردومة ببقايا الطوب.
وقال المواطن إن هذه الأخطاء المتعددة ستختفي في عملية الصبغ والتشطيب لدرجة أن الشاري لن يلاحظ أيا منها، وستبدو مثل أي فلة جاهزة جديدة.
وفتح الفيديو نقاشا ظل يتردد في الآونة الأخيرة، حول الأخطاء الفادحة التي تعتري بناء الفلل التي تباع جاهزة، وتُكتشف عيوبها المختبئة في البنية التحتية للمنزل في أول اختبار لها، حيث طالب مواطنون ومقيمون بضرورة وجود نظام مراقبة صارم.
وفق “أخبار 24”.
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