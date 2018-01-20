حذرت الهيئة العامة للأرصاد والبيئة من استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، فيما أعلنت وزارة الصحة استعداد المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدماتها للمتضررين من هذه الحالة الجوية.
وأصدرت هيئة الأرصاد، مساء اليوم السبت، تنبيها متقدما يحذر من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة أنه تم رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار.وفق “أخبار 24”.
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