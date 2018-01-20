قبضت الجهات الأمنية في المدينة المنورة، اليوم السبت، على الشاب المتحرش “لفظيا” بفتاة بأحد الأماكن العامة في المدينة المنورة وذلك بتوجيه مباشر من النائب العام الشيخ سعود المعجب.
وكانت النيابة العامة قد رصدت مقطع فديو مصور قامت بتوثيقه الفتاة عبر كاميرا جوالها أثناء تحرش الشاب بها واعتدائه عليها لفظيا بعبارات نابية ويقول لها: “والله لادعسك”، ليوجه النائب العام بسرعة القبض عليه.
وتقوم النيابة العامة بتقديم “المتحرش” للمثول أمام الجهات المختصة تمهيدا لمحاسبته على هذه السلوكيات الخارجة عن القيم والمبادئ.وفق “أخبار 24”.
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